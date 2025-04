Die verschiedenen Bäder des Anwesens sind geprägt von grauem Marmor, hellen Holzflächen und wandgroßen Spiegeln. Vaia, ebenfalls in Dark Platinum gebürstet, sorgt hier in verschiedenen Ensembles für Eleganz. In den größeren Bädern ergänzt die Silhouette der Armatur die offene Raumgestaltung. Auch in den kleineren Badarchitekturen fügt sich Vaia ein – zum Beispiel als Wandarmatur über einem runden Säulenbecken. Regenbrausen von Dornbracht sorgen zudem für Duschkomfort, wobei die Bedienelemente auf die Armaturen am Waschtisch abgestimmt sind.

Ein Highlight des Hauses ist der große Spa-Bereich. Neben Schwimmbecken und Dampfbad, finnischer Sauna und einem Massageraum gibt es eine Teestation und einen großen, separaten Fitnessbereich. Die Formensprache von Vaia ist auch hier ein wiederkehrendes Gestaltungsmittel: Die Regenduschen werden durch passende Bedienelemente ergänzt, ebenso durch Handtuchhaken im Vaia-Look.