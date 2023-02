Die neue globale Sprachalarmierungsplattform von Honeywell optimiert die Sprachkommunikation in Gebäuden sowohl für die öffentliche Sicherheit als auch für allgemeine Durchsagen. Mit Variodyn One bringt das Unternehmen eine neue globale Sprachalarmierungsplattform auf den Markt. Die Plattform kann in Notfallsituationen die Gebäuderäumung beschleunigen, aber auch für allgemeine, alltägliche Durchsagen und Benachrichtigungen eingesetzt werden. So sollen die Sprachkommunikation in Gebäude und Reaktionen auf Notfallsituationen verbessert werden. Variodyn One ist ein IP-basiertes Beschallungs- und Sprachalarmierungssystem (Public Address/Voice Alarm PA/VA).



Durchsagen und Notfallmeldungen in einem System



„Viele Gebäude verwenden zwei verschiedene Kommunikationssysteme – eines für allgemeine Durchsagen und eines für Notfallmeldungen – die nicht für die Zusammenarbeit konzipiert sind und naturgemäß nicht mit dem Brand- und Sicherheitssystem zusammenarbeiten“, weiß Alessandro Araldi, General Manager, Global In-Building Communications bei Honeywell. Das Variodyn One-System solle alle Nutzer eines Gebäudes besser über Ereignisse im Gebäude informieren und in Notfallsituationen liefern, um so das Reaktionsverhalten zu steigern. Das Variodyn One Konfigurationsprogramm sowie die Managementsoftware basieren auf der Honeywell Connected Life Safety Services (CLSS)-Plattform, die durch eine gemeinsame Benutzeroberfläche eine Integration mit Honeywell Fire-Systemen bieten werden. Diese Funktion trägt zu einer vereinfachten Verbindung des PA/VA-Systems mit der Brandmeldezentrale bei. Die CLSS-Plattform beschleunigt zudem die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Systems.



Variodyn One kann Gebäudeeigentümern dabei helfen:



Risiken und Störungen zu reduzieren: Verfügt über Power-Sharing-Verstärker, um das Risiko von Systemausfällen zu reduzieren.



Die Integration zu erleichtern: Verwendet gängige Audioprotokolle, die eine Integration mit anderen Systemen vor Ort, wie A/V- oder IP-basierten Telefonsystemen, ohne zusätzliche Hardware oder Handshake-Probleme ermöglichen.



Das Risiko von Sicherheitsvorfällen zu verringern: Ermöglicht schnellere Reaktionszeiten auf potenzielle Probleme, da das Sicherheitspersonal den Systemstatus über die Benutzeroberfläche überwachen kann.



Zusammen mit dem Honeywell-Portfolio an Lautsprechern, Gegensprechanlagen, Gehäusen und mehr, bietet die Einführung von Variodyn One eine komplett vernetzte Beschallungs- und Notfallkommunikationslösung. Variodyn One ist EN54-gelistet und mit lokalem Support auf dem europäischen Markt über verschiedene Honeywell Fire-Marken wie Esser und Notifier erhältlich.