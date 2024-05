Im Online-Konfigurator geben Fachhandwerker*innen dafür einfach die Adresse des Projektgebäudes ein. Im Geomodell – der detaillierten Karte ganz ähnlich Google-Maps – wird die ausgewählte Luft-Wasser-Wärmepumpe von Stiebel Eltron anschließend per Drag & Drop an dem geplanten Standort, meist an einer Gebäudewand, positioniert. In wenigen Sekunden erfolgt daraufhin die Schallberechnung. „Auf der Lärmkarte wird anschließend mittels Farbgebung die Lärmbelastung tagsüber und in der Nacht visualisiert“, so Röder.



Der Schallrechner ist Teil der Toolbox, die Stiebel Eltron seinen Fachpartnern bietet. Softwareanwendungen zur Systemwahl, Konzeption, zum Einbau und zur Inbetriebnahme von Wärme-, Lüftungs- und Klimasystemen gehören etwa dazu. Tools wie der Navigator vereinfachen die Systemauswahl für Wärmepumpen- und Lüftungsanlagen sowie Warmwasser-Systeme; das Wärmepumpentool hilft bei der Dimensionierung und berechnet detailliert Wärme- und Energiemengen. Registrierte Fachpartner können ihre eigenen Projekte von Planung bis zur Wartung über das Portal verwalten. Auch eine Dokumentenbibliothek mit Unterlagen zu jedem Stiebel Eltron-Produkt gehört zum Angebot der Toolbox.