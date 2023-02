Der Wasseraufbereitungsspezialist Judo hat sich in diesem Jahr wieder entschlossen, auf Weihnachtsgeschenke an seine Kunden zu verzichten und stattdessen verschiedene Projekte zu unterstützen. Neben der Spende an einige regionale Einrichtungen ist Judo in diesem Jahr auch wieder ORF-„Licht ins Dunkel“-Rubin-Partner, mit einer Spende von 30.000 Euro. „Licht ins Dunkel“ ist die größte karitative Initiative Österreichs, sie fördert jährlich rund 400 Sozial- und Behindertenprojekte in ganz Österreich und hilft mehr als 14.000 Kindern und deren Familien.