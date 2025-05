Nach einem angedrohten Rechtsstreit rund um defekte Regelventile in ihren Frischwasserstationen hat die Technische Alternative (TA), die Dinge in die eigene Hand genommen. Der niederösterreichischer Hersteller intelligenter Regeltechnik geht nun mit seinem selbst entwickelten Regelventil in die Serienreife. Das Ventil wird seit März in den Frischwasserstationen Fristar3 und Fristar3-WP verbaut und ersetzt das bisher eingesetzte Fremdprodukt des Lieferunternehmens Esbe, das laut TA durch eine überdurchschnittlich hohe Ausfallquote auffiel. Im vergangenen Sommer sei die Ausfallhäufigkeit sogar auf statistisch ein Ventil pro Tag gestiegen.

„Die Zuverlässigkeit unserer Geräte ist ein entscheidendes Kriterium in der Kaufentscheidung unserer Kunden und ein Eckpfeiler unseres guten Rufes“, stellt Firmengründer Kurt Fichtenbauer klar. Da eine Nachbesserung des Herstellers nicht zur Diskussion gestanden sei, könnte vorerst nur durch den Austausch der Ventile geholfen werden.

