Was sind wirksame Maßnahmen, um die Übertragung lebensbedrohlicher Krankheiten durch die Luft signifikant zu verringern? Was sind HEPA-Filter und welche Partikelgröße ist am schädlichsten? Die Antworten auf diese Fragen gibt die digitale Filterakademie von Camfil.



Das Trainingsangebot der Akademie richtet sich an Planer, Einkäufer wie Fachkräfte und befasst sich mit der Technik der Luftfiltration und aktuellen Branchenneuerungen. Im Oktober findet ein umfassendes Webtraining statt, das aus Vorträgen zu unterschiedlichen Themen, aktuellen Informationen zu Normen und Richtlinien sowie dem Austausch mit Branchenexperten besteht. Anmeldungen sind kostenfrei, Teilnehmer können sich aussuchen, ob einzelne Vorträge oder alle besuchen wollen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Vorträge im Detail

1. Lufthygiene

Dieses Webtraining befasst sich mit Quellen der Luftverunreinigungen, Partikelgrößen, Einfluss der Luftverschmutzung auf die Gesundheit sowie dem Bedarf an Luftfiltern. Zweiteres greift die Fragestellung, ob Luft ein Lebensmittel ist, Luftqualitätsmessungen sowie den Schutz von Ventilationssystemen durch Filter auf.



Termin: Montag, 18.10.2021, 14:00 - 17:00

2. Physikalische Eigenschaften

Im Rahmen dieses Webtrainings werden grundlegende Begriffe wie die Leistungsbewertung von Filtern, Anfangs- und Enddruckdifferenz oder Standzeiten definiert und die Funktionsweise von Partikel- und Molekularfiltern behandelt. Der Bereich Partikelfilter setzt sich insbesondere mit Unterschieden bei Filtermedien, hygienischen und gesundheitlichen Aspekten sowie der Reihenschaltung von Partikelfiltern auseinander. Bei Molekularfiltern werden das Filterprinzip und Effekte und Einsatz wie Verwendung der Filter bearbeitet.



Termin: Dienstag, 19.10.2021, 09:00 - 12:00

3. Filterprüfung

Im Mittelpunkt stehen hier die Filterprüfung nach ISO 16890 und nach EN1822: Erläuterung der Filterprüfung, Darstellung der Filterklassen. Auch die Frage nach einer neue Filterklasse ISO 29463 wird betrachtet.

Mittwoch, 20.10.2021, 14:00 - 17:00

4. Einsparpotential

Das Webtraining widmet sich dem Programm und der Klassifizierung der Eurovent Zertifizierung sowie dem Themenbereich Umweltschutz. Der Energiebedarf von Partikelfiltern und die Lebenszykluskosten (LCC-Analyse) einer Filteranlage werden dargelegt.

Donnerstag, 21.10.2021, 14:00 - 17:00