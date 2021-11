L∞P by Daikin - Kreislaufwirtschaft für Kältemittel

Die aktuelle Eurobarometer-Erhebung „Umfrage zur Zukunft Europas“ hat ergeben, dass 45 Prozent der Europäer den Klimawandel als eine der größten Herausforderungen für die Zukunft der EU ansehen. Die Mehrheit erwartet dafür eine Lösung aus der Wirtschaft. Mit dem Programm für Kreislaufwirtschaft „L∞P by Daikin - Recover-Reclaim-Reuse“ möchte Daikin einen wichtigen Schritt zur Reduktion der Umweltbelastungen bei der Kühlung und Heizung - insbesondere im Einzelhandel - setzen.

250.000 kg Neuproduktion vermieden

Durch Kreislaufwirtschaftsinitiativen für Kältemittel vermeidet Daikin jährlich die Produktion von 250.000 kg neu produziertem Kältemittel, wie dem weit verbreiteten Kältemittel R-410A für Kühl- und Heizsysteme. „Bis heute wurden mehr als 20.000 L∞P by Daikin VRV-Geräte verkauft, die mit zertifizierten wiederaufbereiteten Kältemitteln betrieben werden. Angesichts dieses Erfolgs hat Daikin Europe N. V. beschlossen, diesen Ansatz auf alle in Europa produzierten und verkauften VRV-Geräte auszuweiten", sagt Carl Lievens, Managing Director von Daikin Central Europe. Das neue Kreislaufwirtschaftsprogramm für Großkunden und Investoren schließe den Kreis: Kunden erhalten eine Versorgung mit rückgewonnenem Kältemittel für zertifizierte Daikin Geräte an ihren Standorten. Darüber hinaus ist das zertifizierte wiederaufbereitete Kältemittel R134a für Kaltwassersätze erhältlich, die für Mitglieder des Programms hergestellt werden.

Funktionsweise von L∞P

Kältemittel werden aus bestehenden HLKK-Systemen in Geschäften von Großkunden oder an den Standorten von Investoren zurückgewonnen. Diese Kältemittel werden zu fabrikneuer Qualität wiederaufbereitet (up-cycled). Zurückgewonnene Kältemittel werden dann zusammen mit neuem Kältemitteln in neuen L∞P by Daikin Geräten wieder eingesetzt, die in der VRV-Fabrik von Daikin im belgischen Ostende hergestellt werden. Daikin stellt sicher - bestätigt durch ein externes Audit -, dass die Menge, der von Großkunden zurückgewonnenen Kältemittel, mit der Menge der Kältemittel übereinstimmt, die in den neu installierten und zertifizierten Geräten der Kunden verwendet wird. Auf diese Weise sollen die Großkunden die Gewissheit haben, dass sowohl die Qualität als auch die Quantität des zurückgewonnenen Kältemittels gewährleistet ist.

Erste Großkunden setzen bereits auf mehr Nachhaltigkeit

dm-drogerie markt hat sich bereits vor einigen Jahren an Daikin gewendet, um das Energiemanagement in den Filialen neu zu gestalten: In den mehr als 2.000 dm-Filialen sind VRV-Geräte von Daikin im Einsatz. Nun unternimmt der Drogeriemarkt einen weiteren Schritt zur Verringerung seiner Umweltauswirkungen, indem das in den Filialen verwendete Kältemittel zirkulär verwendet wird. dm ist damit das erste deutsche Einzelhandelsunternehmen, das zertifiziertes Mitglied des „L∞P by Daikin - Recover-Reclaim-Reuse“-Programms geworden ist. Im Jahr 2020 führte dm den ersten Pilotversuch durch, inzwischen wurden bis heute fast 60 kg Kältemittel aus dem deutschen dm-Netz zurückgewonnen. Auch in Österreich werden demnächst die ersten dm Filialen ins L∞P by Daikin Programm aufgenommen. Auch der internationale Non-Food-Discounter Action hat im Jahr 2020 312,27 kg des bereitgestellten Kältemittels europaweit in 15 Märkten erfolgreich wiederverwendet.

„Wir sind froh, dass Unternehmen wie dm-drogerie markt und Action unser Programm für sich entdeckt und in ihre Prozesse integriert haben. Wir hoffen, dass wir viele andere dazu inspirieren können, die gleiche positive Entscheidung zu treffen und uns dabei zu helfen, die riesige Menge an verfügbarem Kältemittel aus bestehenden Anlagen zurückzugewinnen“, betont Toshitaka Tsubouchi, Vizepräsident von Daikin Europe. Das Programm wurde 2021 in den Daikin Märkten Ungarn, Tschechische Republik und Österreich eingeführt.