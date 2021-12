Lüftungstechnik heute − morgen: Das neue Bewusstsein in Taten umsetzen

© Harald Fischerlehner

Mag. Jochen Sattelberger, Präsident Verband Komfortlüftungssysteme Austria: Österreich im Abseits

1. In der Pandemiezeit wurde klar, wie wichtig eine gesunde Raumluft ist und wie groß die Bedeutung der Abfuhr von Schadstoffen − und dazu zählen natürlich auch Viren – ist. Noch nie wurden in so kurzer Zeit so viele wissenschaftliche Studien von verschiedensten Fachkreisen publiziert, die die Wirksamkeit von Lüftungsanlagen zeigen, die permanent Frischluft zuführen und gleichzeitig belastete Luft abführen. So wurde das Bewusstsein für die Lüftung massiv geschärft. Nun gilt es, das Bewusstsein hier auch in Taten umzusetzen.

2. Der Lüftungsmarkt hat sich grundsätzlich positiv entwickelt und das Interesse ist deutlich gestiegen – vor allem auch an Lösungen für Bestandsgebäude, bei denen es verabsäumt wurde, eine Frischluftanlage zu integrieren. Wir gehen in den nächsten Jahren von einem wachsenden Markt aus, auch wenn die aktuelle Kostensituation am Bau in vielen Bereichen zu Optimierungen zwingt, denn auch wenn die Pandemie zu Ende geht, so bleiben doch die gestiegenen Ansprüche an gesunder, unbelasteter Raumluft.

3. Lüftungsanlagen können hier einen erheblichen Anteil leisten, da sie mit ihrer Effizienz (Leistungszahlen von 1:20 sind für moderne Anlagen nicht die Ausnahme) tausende Tonnen von CO₂ einsparen können, zumal einerseits bestehende Heizungssysteme nicht so rasch gegen CO₂-freundlichere Anlagen ersetzt werden können und zum anderen die Illusion des zur Gänze CO₂-neutralen Strom gerade bei stark steigenden Verbräuchen nicht haltbar ist. Studien zeigen, dass das durchschnittliche jährliche Einsparungspotential pro Wohneinheit und Jahr bei etwa 600 kg liegt. Das sind mehrere tausend Tonnen CO₂ alleine in Österreich. Damit ist die Bedeutung der Lüftung alleine schon im Wohnbereich klar!

4. Man hat gesehen, wie alleine die Veränderung der Seite 1 des Energieausweises, in dem ein fiktives, so gar nicht existierendes Gebäude (ohne Technik und damit auch ohne Lüftung) einen Abwärtstrend ausgelöst hat. Nicht nur, dass wir hier europaweit im Abseits stehen, ist das auch eine umwelttechnische Bankrotterklärung, die Österreich hier gebäudetechnisch setzt. Förderungen sind eine Lenkungsmaßnahme, die umweltpolitische Aufgaben erfüllen. Aktuell beschäftigt sich die Politik mehr mit der Bestrafung durch CO₂-Steuern und dergleichen, anstatt umweltfreundliches Verhalten zu belohnen. Und wenn Lüftungsanlagen eben CO₂ in erheblichem Ausmaß einsparen, dann muss dies im Sinne einer Verantwortung der Umwelt und den kommenden Generationen gegenüber auch entsprechend gefördert werden.