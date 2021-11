Rabmer hilft Dubai beim Wasser und Energie sparen

Dubai (VAE) hat sich zum Ziel gesetzt, die Stadt mit dem kleinsten CO₂-Abdruck der Welt zu werden. All das ist verankert in der Clean Energy Strategy 2050 und hoch ambitioniert in Anbetracht des vorherrschenden Wüstenklimas und des damit einhergehenden hohen Energieaufwandes. Ein Schritt in diese Richtung ist der sparsame Umgang mit Duschwasser in den vielen Hotels der Stadt. Eine Innovation der österreichischen Rabmer Gruppe soll nun in Dubai beim Wasser- und Energiesparen helfen: Ecoturbino®, eine Mini-Turbine für die Dusche, soll rund 40 Prozent Wasser bei gleichbleibendem Duschkomfort sparen. Im Zuge der österreichischen Wirtschaftsdelegation unter der Leitung von Bundesministerin Margarete Schramböck wurde nun in Dubai die Vertriebspartnerschaft zwischen dem oberösterreichischen Familienunternehmen Rabmer und der in Dubai ansässigen Firmengruppe Danway unterzeichnet.

100.000 Hotelzimmer in Dubai

„In Dubai gibt es rund 100.000 Hotelzimmer. Wenn wir nur 20% davon mit dem Ecoturbino ausstatten, lassen sich dadurch jedes Jahr 430 Millionen Liter Wasser, 17 Millionen kWh Energie und 5.600 Tonnen CO₂ einsparen. Das wäre nicht nur ein verantwortungsbewusster Umgang mit wertvollem Wasser, sondern gleichzeitig auch ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz", sagt Ulrike Rabmer-Koller, Geschäftsführerin der Rabmer Gruppe, über die künftige Kooperation. Deshalb freue es sie besonders, mit dem Partner Danway den Vertrieb des Ecoturbino nun auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu starten und schrittweise im Mittleren Osten auszudehnen. Der Einsatz von herkömmlichen Spar-Duschköpfen bzw. Durchflussbegrenzern sei in den meisten Fällen weder für die Hoteliers noch für die Gäste zufriedenstellend. „Denn durch die Reduktion des Wasservolumens wird auch die Duschstrahlintensität und damit der Duschkomfort deutlich reduziert, weshalb diese oft nicht verwendet werden oder aber die Duschdauer sich deutlich verlängert“, erklärt Rabmer-Koller weiter.

Der Ecoturbino lässt sich in jede Duscharmatur einbauen und erzeugt mit einer patentierten Technologie ein stark verwirbeltes Wasser-Luftgemisch. Damit können rund 40 Prozent Wasser und Energie eingespart werden, ohne dass die Duschstrahlintensität abnimmt. Das hat natürlich auch die Senkung der Betriebskosten zur Folge. „Aufgrund der hohen Effizienz liegt die Amortisationszeit des Ecoturbino, egal ob in Hotels, Haushalten oder Sportstätten eingebaut, bei nur wenigen Monaten und ist damit auch höchst wirtschaftlich. Eine Win-Win Situation für den Anwender und die Umwelt“, schließt Rabmer-Koller.