Wärmepumpen in Gewerbe und Industrie

Industrie- und Gewerbebetriebe stehen heute unter einem enormen Kostendruck. Energieeffizienz ist daher für viele Unternehmen zu einem zentralen Punkt geworden. Außerdem verfügen viele Betriebe über signifikante Abwärmemengen aus den verschiedensten Bereichen und Prozessen, die zu einem großen Teil ungenutzt bleiben. Das riesige Potenzial der Industrieabwärme wird in Österreich noch viel zu wenig beachtet. Liegt doch das Temperaturniveau des Wärmebedarfs in der Industrie zu einem großen Teil unter 100° Celsius, was mit modernen Großwärmepumpen hocheffizient zur Verfügung gestellt werden kann.

Wärmepumpen in energieintensiven Branchen

Während Großwärmepumpen-Anlagen in der Schweiz und anderen europäischen Ländern mit den verschiedensten Wärmequellen bereits vielfach erfolgreich eingesetzt werden, besteht hierzulande noch Aufholbedarf bei dieser Technologie. Im Rahmen des österreichischen Großprojektes NEFI – New Energy For Industry wird daher intensiv an Einsatzmöglichkeiten für Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe geforscht und in energieintensiven Branchen in der Praxis erprobt. Ein Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe stellt das Projekt DryFiciency dar. Dabei wurden unter der Leitung des AIT Austrian Institute of Technology in drei unterschiedlichen Anwendungsbereichen bei Agrana Stärke GmbH, Wienerberger Österreich GmbH und

Scanship A/S in Norwegen Hochtemperatur- Wärmepumpen in Betrieb genommen und in industrieller Umgebung erfolgreich getestet. Dabei wurde gezeigt, dass der Einsatz von Wärmepumpen für viele Trocknungsprozesse gegenüber konventionellem fossilem Erdgas viele Vorteile hat: Wärmepumpen können Prozesswärme von bis zu 160 Grad liefern und dabei die Energieeffizienz um bis zu 80 Prozent steigern, CO₂-Emissionen um bis zu 80 % reduzieren und verursachen zudem bis zu 20 Prozent weniger Produktionskosten. Solche Best-Practice-Beispiele schaffen Vertrauen in neue Lösungen und ermutigen, Wärmepumpensysteme auch bei anspruchsvollen Großprojekten in Betracht zu ziehen.

Bandbreite an Lösungen

Gewerbliche und industrielle Prozesse sowie Gebäude sind gleichermaßen auf die Bereitstellung von Wärme und Kälte angewiesen. Eine Wärmepumpe kann beides liefern. Mit einem intelligent konzipierten Wärmepumpen-Systemdesign sind hohe Einsparungen möglich, die sich gleichermaßen auf die Profitabilität und den CO₂-Fußabdruck positiv auswirken. Egal ob Grundwasser, Abwasser oder Erdwärme, einzeln oder in Kaskade geschaltet, für fast jedes Großobjekt lässt sich eine individuelle und bedarfsgerechte Lösung finden.

Mögliche Anwendungsgebiete im gewerblichen und industriellen Bereich sind zum Beispiel: