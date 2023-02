Ein wesentliches Element dabei: Die internationale Vernetzung. Anita Reiter von Austrian Standards zeigt auf: Mit der neuen Experten-Gruppe schaffe man eine Schnittstelle und Informationsdrehscheibe, die die internationalen Entwicklungen bei Standardisierungs-Organisationen wie CEN und ISO aufnehme, österreichische Inputs einbringe, praktisches Wissen weitergebe und die Infos an weitere Komitees in Österreich weitertrage. „Allein in Österreich gibt es derzeit fast 20 Komitees, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit oder mit unterschiedlichen Bauprodukten wie Holz, Fenster, Türen, Dämmstoffen oder Straßenausstattungen auseinandersetzen. Bedenkt man, dass es in 165 Ländern nationale Normungsgremien gibt, die gemeinsam an Standards zu diesen Themen arbeiten, wird klar, wie wichtig die internationale Vernetzung dabei ist“, so Reiter.

Die Teilnehmer des Komitees 271 kommen sowohl aus dem Segment der Auftraggeber (ASFINAG, ÖBB, BIG, ...) als auch der Hersteller (Wienerberger), den einschlägigen Fachverbänden (Holz, Glas, Steine-Keramik, Chemie), dem ausführenden Gewerbe (Baugewerbe und -industrie), aus Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen (TUs in Graz und Wien, Uni Innsbruck, Donau-Uni Krems, FH Campus Wien, Institut für Baubiologie und -ökologie und Österr. Gesellschaft für Umwelt und Technik) sowie dem öffentlichen Bereich (Österreichisches Institut für Bautechnik/OIB, Klimaschutzministerium/BMK, Stadt Wien oder OÖ und NÖ Landesregierung, …).