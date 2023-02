Mittlerweile ist es einfach, Zeitreihen in Datenbanken zu speichern. Hier gibt es zwei Varianten:

Man nutzt die bestehenden Datenbanken der CAFM oder ERP Systeme oder

es kommen spezielle Produkte wie InfluxDB zum Einsatz.

Beim ersten Ansatz lassen sich die Daten leicht mit anderen Informationen in Relation setzen. Beispiele dafür sind die Anschlusswerte der Klimageräte oder Aufzüge. Auch lassen sich einfache Performance Indikatoren wie Energie pro Quartmeter berechnen. Da hierfür Daten wie Bruttogeschossfläche und Nutzfläche des Gebäudes in der CAFM/ERP Datenbank bereits gespeichert sind und so zu den Messdaten in Relation gesetzt werden können. Auch die Veränderungen von Flächen werden in diesen Tools schon erfasst. Beispielweise werden Veränderungen in den vermieteten Flächen in den Hausverwaltungs- oder CAFM Tools verwaltet. Da alle Daten in der gleichen Datenbank immer aktuell zur Verfügung stehen, lassen sich so einfach immer aktuelle Kennzahlen berechnen. Der Nachteil dieser Lösung ist die Größe der Datenmenge. In ein bis zwei Monaten können mehrere Gigabyte zustande kommen. Meist sind aber die CAFM/ERP Datenbanken nicht für solche Datenmengen optimiert und so kann schnell die Performance leiden. Dies gilt teilweise auch für die Analytik-Tools der ERP Systeme.

Der zweite Ansatz sieht die Speicherung in Datenbanken vor, die spezielle für diesen Anwendungsbereich erstellt wurden. Diese speichern nicht nur die Zeitreihen in optimierter Form, sondern haben auch Funktionalität um die Kennwerte schnell und effizient zu berechnen.