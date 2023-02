Der luxemburgische Wissenschaftsjournalist und Autor Ranga Yogeshwar gibt die Keynote, dabei nimmt Besucher mit in "Emil's Welt". Unter der Moderation von Angela Elis findet der Strategy Talk als Diskussionsrunde zu den aktuellen Herausforderungen der CO2-Reduzierung in Betrieben und Gebäuden statt. Am Gespräch nehmen Barbara Frei, EVP Industrial Automation bei Schneider Electric, Reinhard Müller, Vorstandsvorsitzender bei Euref, Michael Ranft, Senior Vice President Head of Strategic Business Unit OEM bei Wilo SE, Henrik Siegl, Territory Manager bei Ionity, Xiaohu Tao, Vice President Business Innovation & Digital/Energy Network bei E.ON SE und Peter Weckesser, EVP, Schneider Digital & Chief Digital Officer bei Schneider Electric, teil.

Expert Learning Sessions wird es zu sechs Themen geben:

Homes of the Future: Wie sieht ein modernes Gebäude aus? Wie die Anforderungen der Zukunft erfüllt werden können.

Buildings of the Future: Wie kann mithilfe digitaler Lösungen die Effizienz der Gebäude über den gesamten Lebenszyklus gesteigert werden? Von der Planung, über den Bau, bis hin zu Betrieb und Wartung. Alles über eine Plattform von 3D zu einem 7D BIM-Modell.

Grids of the Future: Wie kann die Energieversorgung zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beitragen? Schneider Electric zeigt grüne und digitale Lösungen für eine höhere Resilienz und Effizienz der Energienetze.

Datacenter of the Future: Wie können Rechenzentren verantwortungsvoll betrieben werden, ohne dabei unsere Umwelt zu gefährden? Von den Herausforderungen des Technologiewandels, über flexible Anpassungen, bis hin zur unübertroffenen Ausfallssicherheit.

Industry of the Future: Wohin führen die Automatisierungslösungen der Zukunft? Die Industrie fordert Flexibilität – eine offene, softwarezentrierte, industrielle Automatisierung ist die Antwort.

Service of the Future: Wie können durch Services die Anlagenverfügbarkeit und -lebensdauer maximiert und dabei der Energieverbrauch und die Kosten reduziert werden? Von klassischen vor Ort- bis hin zu digitalen Remote Services.