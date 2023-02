Das Fraunhofer ITWM widmet sich beispielsweise der Frage, wie sich die Aerosolkonzentration in der nahen Umgebung einer infizierten Person ändert, wenn sie verschiedene Masken trägt. Das Fraunhofer IBP konzentriert sich wiederum auf die großräumige Simulation über lange Zeiträume, etwa in Flugzeugkabinen oder Produktionshallen. Um die Simulationen zu validieren, gleichen die Forschungsteams sie mit Messdaten aus der eigenen Flugzeugkabine ab, in der sich die auftretenden Raumluftströmungen untersuchen lassen. "In unseren Simulationen am Fraunhofer IBP betrachten wir den gesamten Tagesablauf. Die Simulation kann daher natürlich nicht annähernd so genau sein wie die der anderen Institute, die sie auf ein paar Minuten beschränken. Genau hier liegt jedoch der große Vorteil der Simulationskette: Die Simulationen ergänzen sich auf sinnvolle Weise. Da sich die Übergänge zwischen den Simulationen verknüpfen lassen, kann man das erhaltene Bild gewinnbringend erweitern", sagt Grün.

Noch einmal komplizierter wird die Situation, wenn sich die Menschen nicht nur unbewegt in den Räumlichkeiten aufhalten, sondern in ihnen umhergehen. Auch dies haben die Fraunhofer-Forscher in ihren Berechnungen berücksichtigt – mit einem Werkzeug, da von Fraunhofer Singapur entwickelt wurde. Wer geht wo entlang? Auf wen trifft dabei die Person? Das Fraunhofer IGD und das Fraunhofer EMI wiederum liefern die entsprechenden Raumströmungssimulationen. Welche Luftverwirbelungen treten durch die Bewegung auf? Um dies für alle Begegnungen zu simulieren, fehlt schlicht die Rechenkapazität. Deshalb arbeitet Fraunhofer Austria mit Methoden des Maschinellen Lernens, durch diesen zielgerichteten Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird die Simulation erst handhabbar. Wie sich die Aerosole in einem Supermarkt verteilen, in dem sich verschiedene Menschen bewegen, wurde bereits beispielhaft berechnet; das Modell lässt sich auch auf Flugzeuge, Klassenzimmer und andere Räume übertragen.