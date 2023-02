Bereits seit 1772 gibt es auf der Riede Hundsberg in Gamlitz das Weingut Tscherne. Im Jahr 2019 verwirklichten sich Bettina und Gustav Strauss einen Traum und eröffneten an diesem geschichtsträchtigen Ort nach einer Rundumsanierung die Weinschmiede 18’ inklusive Gästezimmer. Es ist ein Wohlfühlort in historischer Umgebung, der Besucher zum Genießen und Seelebaumeln lassen einlädt. „Der Familie Strauss ist es eindrucksvoll gelungen, Altbestand so umzugestalten, dass es dem gängigen Zeitgeist entspricht, aber dennoch bodenständig und authentisch blieb. Mit der nachhaltigen Wärmepumpe wurde dazu das technische Komfortlevel der Gebäude massiv verbessert“, so Christian Buchbauer, Leiter Marketing und Produktmanagement von Vaillant.