„Schon heute sind Gas-Brennwertgeräte ‚Green-Gas-ready‘ und funktionieren auch mit beigemischtem Grünen Gas einwandfrei“, betont Elisabeth Berger, Geschäftsführerin der VÖK. Zukünftig werden weitere innovative Gastechnologien wie Brennstoffzellen oder Hybridgeräte in den Haushalten und Gewerbebetrieben Einzug halten und so zur Sektorkopplung und zu einer sicheren Energiewende beitragen, heißt es in der Aussendung weiter.

„Wir bereiten seit einigen Jahren den Umstieg von fossilem Gas auf Grünes Gas vor und wollen diesen umweltfreundlichen Brennstoff für alle Gaskunden, Unternehmen und Haushalte zur Verfügung stellen", lässt Mock wissen. Er sei davon überzeugt, dass ein technologieoffener Zugang der richtige sei, um die CO₂-Emissionen möglichst rasch und kostengünstig zu senken. Was fehle, seien die Anreize, um die Potentiale an Grünem Gas in Österreich zu heben. Hier warte die Branche seit geraumer Zeit auf versprochene Regelungen, führt er weiter aus.