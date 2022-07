Auch im Bereich des WCs gibt es wichtige Neuerungen: Die EFF3-Befestigung für eine schnelle und sichere Montage wird künftig für alle seitlich geschlossenen WCs und Bidets verfügbar sein. Mit der neuen Plug & Play Lösung am WC-Element ermöglicht Geberit zudem auf unkomplizierte Weise eine Stromversorgung am WC. Neue WC-Steuerungen, Hygienespülungen und Fernauslösungen erweitern das Produktportfolio rund um den bewährten Unterputzspülkasten.

Besuchen Sie uns im „House of Geberit“: von 14. bis 16. September 2022 an der Frauenthal Expo 2022 in Wien, Messe Wien, Stand 045.