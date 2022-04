"House of Geberit" kommt nach Wels

Im Vor-der-Wand-Bereich liegt der Fokus 2022 auf der Geberit ONE Badserie. Im Mittelpunkt steht der Waschplatz als das zentrale Element im Badezimmer. Die einzelnen Komponenten Waschtisch, Badmöbel und Spiegelschrank, die ab April die Badserie erweitern, sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich ideal miteinander kombinieren. Ein innovatives Lichtkonzept, neue platzsparende Ablauflösungen und passende Wandarmaturen runden das Waschplatz-Konzept ab.



Bei den Rohrleitungssystemen stellt Geberit unter anderem das Versorgungssystem FlowFit aus. In diesem Zusammenhang präsentieren Expert*innen Ergänzungen und Erweiterungen der Rohrleitungssysteme, die den Installationsalltag erleichtern. Das Presssystem FlowFit orientiert an den drei Hauptbedürfnissen der Sanitärinstallateur*innen und Planer*innen – Sicherheit, Hygiene und Wirtschaftlichkeit. Dank der seitlichen Verpressung der Fittings entfällt der ständige Werkzeugwechsel: Mit nur zwei Pressbacken lassen sich alle acht Dimensionen verarbeiten. Das durchflussoptimierte Design der Fittings und Rohrkomponenten minimiert Druckverluste und ermöglicht eine Planung mit kleineren Durchmessern.