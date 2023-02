Flughafen-Vorstandsdirektor Günther Ofner betonte, dass die Anlage direkt neben der Piste entstehe und dadurch kein wertvoller Boden verbraucht werde. „Künftig werden wir so rund ein Drittel unseres Jahresstromverbrauchs mit Sonnenenergie decken. Unserem Ziel, einer der ersten Green Airports Europas zu werden, der seinen Betrieb CO₂-neutral führt, kommen wir so einen großen Schritt näher“, führt er weiter aus. Flughafen-Vorstandsmitglied Julian Jäger merkt zudem an, dass er neben Photovoltaik, E-Mobilität und neuen Technologien eine große Chance für den Klimaschutz in synthetischen Kraftstoffen sehe.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte, dass „das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) sehr wichtig ist. Dadurch kann der Projektstau abgebaut werden und 550 Millionen Euro werden jetzt in Niederösterreich als Sofortmaßnahme in die Energiewende investiert.“ Er verwies zudem auf erneuerbare Energiegemeinschaften, die durch das EAG nun möglich seien. Es seien laut Pernkopf in Niederösterreich bereits 48.000 PV-Anlagen mit einer Leistung von 500 Megawatt am Netz, was in etwa der Leistung eines üblichen Atomkraftwerks entspreche.