In der 38 kW-Ausführung zählt die neue Compress 5000 AW laut Hersteller zu den stärksten Wärmepumpen auf dem Heizungsmarkt. Im Mehrfamilienhaus oder in öffentlichen und gewerblich betriebenen Gebäuden sind die Leistungsansprüche jedoch oftmals noch höher: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe lässt sich daher in eine Kaskade mit insgesamt bis zu acht Geräten schalten und erreicht so eine Leistungskraft von maximal 304 kW. Der passenden Kaskadenregler HPC 300 C stellt dabei den Systemablauf sicher. Dank des zweistufigen Verdichters der Compress 5000 AW ist eine einfache Leistungsregelung durch Ein- und Ausschalten des Kompressors möglich. Über KNX oder ModBus ist die Compress 5000 AW außerdem mit anderen Gebäudesystemen vernetzbar.