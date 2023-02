„Der Markt ist sehr turbulent und wir erwarten eine Nachfrageexplosion“, ergänzt Manfred Ganahl, der bei Aerocompact seit 2020 den internationalen Vertrieb leitet. In seiner neuen Funktion will Ganahl die Digitalisierung des Unternehmens sowie strategische Partnerschaften weiter voranbringen. Vor seinem Start bei Aerocompact verantwortete er mehrere Jahre lang Organisationen im Auftrag global tätiger Großunternehmen, u.a. in Zentral- und Osteuropa, Asien, Ozeanien und den USA.

Dirk Morbitzer arbeitete hingegen in den vergangenen sieben Jahren bei dem führenden US-Photovoltaik-Installationsunternehmen Sunrun, das rund 9000 Mitarbeiter beschäftigt. Er verantwortete dort die Auswahl der internationalen Lieferanten, die Vertragsverhandlungen und die Produktqualität. Aerocompact habe mit seinen Montagelösungen für Flachdächer und Freiflächen die idealen Produkte für den US-Markt, freut sich Morbitzer. "Ich freue mich, die Entwicklung des Unternehmens in den USA in diesen spannenden Zeiten voranzutreiben und die Produkte bekannter zu machen“, so Morbitzer weiter. Kurzfristig wolle er die Salesabteilung ausbauen und neue Produkte für den US-Markt einführen.