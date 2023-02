Interessant sind nicht nur die einzelnen Verläufe der Verbräuche, des Raumklimas sowie der Nutzung, sondern vor allem die Zusammenhänge. Auf Basis der unterschiedlichen Daten lassen sich die meisten Verläufe nachvollziehen und erklären. Eine hohe Belegung hat Auswirkungen auf die Verbräuche und die CO₂-Belastung. Auch Optimierungsmöglichkeiten sind leicht erkennbar. Es gibt keine Energieverschwendung durch Licht, das die ganze Nacht brennt. Auch viele Verbraucher können proaktiv vollständig abgeschaltet werden, statt im Standby Strom zu verbrauchen. Auch die Heizung lässt sich im Zusammenspiel mit den Nutzungsgewohnheiten optimieren.

Zugleich sehen wir auch Ansätze neben der Energieoptimierung. Wie ausgelastet ist der Standort wirklich? Wie ist der Verlauf an den Wochentagen oder über den Tag hinweg? Wo gibt es Engpässe und wo freie, ungenutzte Flächen? Welche Bürotypen sind gut genutzt? Welche kann man reduzieren? Diese Ergebnisse haben ein noch größeres Potential, denn eine nicht gemietete, vielleicht nicht einmal gebaute Bürofläche ist die effizienteste. Wer sich die Demoinstallation in der Praxis ansehen will, kann dies gerne am IFM-Kongress am 11. und 12. November 2021 tun. Wir bieten in den Pausen Führungen an und zeigen die Möglichkeiten, auch am Beispiel der Hofburg in Wien, die dieselbe Architektur verwendet. Auch wird ein Start-up vertreten sein, das basierend auf den Forschungsergebnissen eine eigenständige SaaS-Lösung entwickelt hat.

Kommen Sie zum 14. IFM-Kongress und erleben Sie Forschung zum Angreifen!