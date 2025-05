Österreich muss sparen – und tut das intensiv bei den Klima- und Umweltförderungen, so viel ist seit der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer klar. Das für diese Förderungen zuständige Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) unter Norbert Totschnig hat in Folge sehr viel weniger Budget als noch in den Vorjahren zur Verfügung. Für die Branche heißt es jetzt einmal mehr Abwarten, denn seit die Mittel für die Sanierungsoffensive sowie die Förderschiene "Raus aus Öl und Gas" Ende 2024 früher als erwartet ausgeschöpft wurden, ist noch keine Nachfolgeförderung auf den Weg gebracht worden. „Der Zusagerahmen 2023-2026 wurde Ende 2024 ausgenutzt. Es werden daher diese Projekte 2025 umgesetzt und bis 2026 ausbezahlt", heißt es dazu im dazugehörigen Budget-Teilheft.

Das BMLUK hat nun ein Budget von 1,8 Milliarden Euro bis 2030 für den Heizkesseltausch und 1 Milliarde Euro bis 2030 für „Sauber Heizen“ für einkommensschwache Haushalte veranschlagt. Während die Schiene "Sauber Heizen für Alle" durchgehend verfügbar war, fehlen für das veranschlagte Budget zum Heizkesseltausch noch neue Förderbedingungen und ein konkreter Zeitplan. Wie bereits im Februar auch im Regierungsprogramm kommuniziert, sollen die Förderungen zukünftig evaluiert und weiterentwickelt werden. Dem wird sich eine Taskforce im Finanzministerium annehmen – 2025 dürfte somit kein neues Geld mehr in den Heizungstausch fließen.

⇨ Elisabeth Berger, Geschäftsführerin der Vereinigung Österreichischer Kessel – und Heizungsindustrie (VÖK), hofft etwa auf neue Fördereinreichungen mit Beginn 2026. Was weitere Branchenvertreter*innen zur Fördersituation sagen: