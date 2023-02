2019 wurde die bei Wanderern und Skitourengehern beliebte Totalphütte von einer Lawine fast vollständig zerstört und danach sukzessive wiederaufgebaut. Zu den Unterstützern, die den Wiederaufbau ermöglicht haben, zählt die Elements Badausstellung in Schwarzach. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir einen Beitrag zur Wiedererrichtung der Totalphütte leisten konnten“, sagt Michael Spalt, Chef der Schmidt's Haustechnik und der dazugehörigen Elements Badausstellung in Schwarzach. Selbst leidenschaftlich gerne in den Bergen unterwegs, weiß Spalt um die Bedeutung von Schutzhütten im Gebirge. Die offizielle Eröffnung nahm er daher auch gleich zum Anlass, in Begleitung seiner Familie und geladenen Gästen zur Totalphütte zu wandern: „Ich bin immer wieder begeistert von der Kulisse hier oben und kann nur jedem Outdoor-Fan empfehlen, die Totalphütte einmal zu besuchen“, so Spalt.