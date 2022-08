Auf der Frauenthal Expo in Wien zeigt Uponor die ganze Bandbreite an nachhaltigen Lösungen für das Fachhandwerk, Planer*innen und Architekt*innen. Im Fokus stehen die weltweit ersten biobasierten PEX-Rohre: Die PEX Pipes Blue zeichnen sich basierend auf den EPD-Berechnungen (Environmental Product Declaration)* durch einen um bis zu 90 Prozent verringerten CO 2 -Fußabdruck im Vergleich zu PEX-Rohren aus fossilen Rohstoffen aus.