Mit September übernimmt Helfried Progart als Sales Representative die Betreuung der Vogel&Noot Kunden in Kärnten. Progart startete seine Karriere in der Baubranche als Montagehelfer, wo er nach mehreren Jahren auf Baustellen die Lehrabschlussprüfung zum Installations- und Gebäudetechniker ablegte. Danach folgte unterstützt von Kursen und Schulungen der Wechsel in den Außendienst.



Inzwischen ist Progart seit über 21 Jahren im Außendienst tätig und konnte Praxis innerhalb der Branche, darunter bei Herz Armaturen, Fritz Holter und auch Vogel&Noot, sammeln.