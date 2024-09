Das war auch Geberit bewusst, weswegen das Unternehmen bereits in den 1960er-Jahren Überlegungen anstellt, wie die Montage des UPs mit sogenannten "Installationsblöcken" vereinfacht werden könnte: Metallgestelle sollen dem Installateur helfen, Leitungen und Apparate auf der Baustelle leichter und schneller zu montieren.

Ein erstes solches Produkt bringt Geberit 1975 mit dem Montagefix auf den Markt. In den Folgejahren lanciert Geberit weitere Installationsprodukte. Dabei fokussiert das Unternehmen auf den Systemgedanken: Alles soll so einfach wie möglich zusammen funktionieren.

Erst die Verbreitung der Vorwandinstallation, vor allem die Etablierung der Trockenbautechnik in den 1980er-Jahren, brachte der Hinterwand-Technik den nötigen Schub. In Österreich spezialisierte sich die Firma Huter aus Matrei in Tirol, die heute zur Geberit Gruppe gehört, auf die Herstellung von Montageelementen mit UP-Spülkasten für den Einbau in gemauerte und Trockenbauwände.

Geberit lancierte 1996 den Duofix-Rahmen, mit dem einzelne Elemente in Trockenbauwänden fixiert werden konnten. Diese universellen, schnell einbaubaren Montageelemente im traditionellen Geberit Blau sind heute gemeinsam mit den Huter Montageelementen die am weitesten verbreiteten Installationskomponenten in der Sanitärbranche.