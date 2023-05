Schwarze Akzente

Um den Wunsch einer modernen und barrierefreie Duschlösung ohne viel Schnickschnack zu erfüllen, fiel die Wahl auf einen Pendeltüren-Eckeinstieg mit Festfeldern der Beschlag-Serie Mena. Die Pendeltüren lassen sich nach innen falten, das sorgt für Einstiegsfreiheit und Raumersparnis, denn der Duschbereich kann als zusätzliche Fläche im Bad mitbenutzt werden.



Das Festfeld wurde maßlich an die Vormauerung des Wäscheschachtes angepasst, um einen optimalen Einstieg zu erhalten. Mit Oberflächen in Schwarz Soft wird die Duschkabine zum markanter Hingucker. Die Abdeckung des bodeneben begehbaren Kermi Duschplatzsystem wurde passend dazu ebenfalls in Schwarz Soft gestaltet.



Eine Griffmulde an der Innenseite des Griffes ermöglicht ein leichtes Öffnen und Schließen der Mena Pendeltüren. Der integrierter Hebe-Senk-Mechanismus in den Beschlägen vermeidet ein Schleifen der Dichtungen am Boden, sodass diese nicht beschädigt werden. Durch die innen flächenbündigen Beschläge ist zudem eine einfache Reinigung möglich.