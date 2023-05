Es sei dringend notwendig gewesen, dass die Förderung der finanziell aufwändigeren umfassenden Gebäudesanierungen erhöht wurde, betont Beppo Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz. Um die Energiewende im Gebäudesektor zu schaffen, brauche es neben der Umstellung auf erneuerbare Energie jetzt einen klaren Fokus auf die Dämmung. „Jede Kampagne, jede Maßnahme, die eine gesamte Gebäudesanierung fördert, wird von uns begrüßt. Nur wenn wir das Bewusstsein stärken und an einem Strang ziehen, können wir die notwendige Erhöhung der Sanierungsrate erreichen“, so Muchitsch.

Dass Gebäudehülle als Teil einer thermischen Sanierung am Anfang aller Maßnahmen stehen sollte, findet auch Georg Bursik, Geschäftsführer Baumit. „Die Dämmung der Gebäudehülle ist Voraussetzung für einen Heizkesseltausch, weil nur so die neue Heiz- oder auch Kühlanlage kleiner, sparsamer und effizienter gestaltet werden kann. Erneuerbare Energie ist gut, mit Dämmung aber 14-mal besser", so Bursik in Anlehnung an eine aktuelle Studie des Wuppertal Instituts, die von Greenpeace beauftragt wurde.

Nachjustieren würde Bursik bei der aktuellen Fördermöglichkeit aber dennoch: „Ein Wermutstropfen ist, dass die volle Fördersumme nur bei Erreichen des Passivhaus-Standards ausbezahlt wird." Das Problem liegt hier aber im Bestand, denn bei vielen der schlecht bis gar nicht gedämmten Gebäuden sei dieser Standard technisch nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem finanziellen Aufwand zu erzielen. „Eine Kriterien-Erleichterung in Richtung ‚Niedrigenergie-Standard’ würde für erheblich mehr Bewegung sorgen", ist sich der Baumit-Geschäftsführer sicher.