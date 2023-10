Durch ihre reduzierte Formensprache und den Aluminiumrahmen in Mattweiß fügen sich die Xarita Spiegel in eine Vielzahl an Waschplatzdesigns. Beide Ausführungen, ob rund oder eckig, sind in verschiedenen Größen erhältlich und passen dadurch sowohl in kleine Gäste-WCs als auch in das große Familienbad.



Alle Xarita Spiegel sind CE/UKCA-konform und das Spiegelglas ist zu 100 Prozent recyclebar. Die im Lichtband der Spiegel verbauten energiesparenden LED in Energieklasse C sorgen für eine gute Farbwiedergabe. Die Spiegel sind so konstruiert, dass einzelne Komponenten wie LEDs, Netzteil, Spiegelheizung oder Controller ganz einfach ausgetauscht und ersetzt werden können. Zudem sind die Xarita Spiegel feuchtraumbeständig und erfüllen die IP44 Spritzwasserschutzklasse.