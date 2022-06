In vielen Fachzeitungen taucht immer wieder das Schlagwort universelle Anpassbarkeit auf. Klingt gut, aber wie kann sowas in der Praxis funktionieren? Was steckt hinter diesem Schlagwort? Wenn man hier recherchiert, findet man schnell den Weg Richtung universelles Design oder auch Design for all. Jetzt noch nicht viel klüger geworden? Es handelt sich dabei um eine Strategie bzw. um einen Designansatz für die Nutzungsqualität in gebauten Umgebungen, Produkten, Systemen und Dienstleistungen.



Es sollen zukunftsfähige Konzepte und innovative Gestaltungen entstehen, die unsere Lebenswelt positiv und nachhaltig verändern. Der Mensch mit seiner gesamten Diversität rutscht in den Mittelpunkt unserer Designüberlegungen. Bevor man beginnt, bunte Kataloge zu durchforsten, muss man sich mit dem Nutzungsverhalten der zukünftigen Badbenutzenden auseinandersetzen. Der fünfjährige Sohn hat andere Vorstellungen vom Familienbad als seine Mutter, die viele Ideen von ihrem letzten Wellnessurlaub mitgebracht hat. Der Vater möchte eine größere Dusche und nicht vergessen, manchmal kommt auch an den Wochenenden die Oma auf Besuch, die vielleicht zwei Tage bleibt. Es muss ein Bad für alle werden.



Die zur Verfügung stehende Fläche wird sicherlich manche Wünsche nicht ermöglichen, aber die Bäderindustrie hat auf viele Probleme reagiert und bietet eine Vielzahl von Produkten an, die helfen, viele Wünsche zu erfüllen. Um eine zukünftige Anpassbarkeit sicherzustellen, sind aber ein paar wesentliche Qualitäten in der Planung zu berücksichtigen. Installationen bei Waschbecken, Badewanne, Dusche und WCs sind meist nicht mehr veränderbar. Einmal gebaut, immer vorhanden und mit nur großem finanziellen und baulichen Aufwand wieder veränderbar. Man muss sich also gleich in der Planungsphase überlegen, welche Zukunftsszenarien abgedeckt werden sollen.

Denken Sie dabei auch an Sportverletzungen oder auch an das Altern. Wenn das Badezimmer in verschiedenen Lebenslagen benutzbar sein soll, wird man sich diesen Gedanken stellen müssen. Maße, Informationen und wichtige Angaben über notwendige Bewegungsflächen und funktionale Anforderungen findet man in Regelwerken wie der EN 17210, den ergänzenden Technical Reports (TR 17621) und der ÖNORM B 1600. Auch ein Blick in Schweizer Regelwerke kann sich auszahlen.