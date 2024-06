Was zunächst wie eine Duschtasche für 2 Personen mit einem an olympische Ringe erinnerndem Design aussieht, verwandelt sich per Knopfdruck innerhalb von weniger als einer Minute in eine vollständige Badewanne. Über eine wasserfeste Fernbedienung oder die Benutzeroberfläche der Infrarot-Armatur lässt sich Marvan TT steuern. Zunächst fahren die in der Duschtasse versenkten Ringe nach oben und formieren sich zur Wanne; ähnlich dem Prinzip, das man von faltbaren Campingbechern kennt.



Dank der darunter liegenden Duschtasse mit integriertem Abfluss kann die „Temporary Tub“, dafür steht das TT nämlich, bis zum oberen Rand gefüllt werden. Bei einer Höhe von 40 cm kommt die Wanne auf eine maximale Wasserfüllmenge von rund 170 Litern, was jener einer herkömmlichen Badewanne entspricht. Nach dem Bad kann das Wasser wie gewohnt ausgelassen und die Ringe auf Wunsch im Boden versenkt werden. Dadurch wird der Bereich, in dem eben noch die Wanne stand, wieder frei zugänglich.