Kategorie „Kreativ neu gedacht“: Detentionsdach, Allesdach Wagner GmbH

Die ideale Wasserversorgung des Gründachs ist ein entscheidender Beitrag zum Klimaschutz. Die natürliche Kühlung durch das Gründach senkt den Energiebedarf für die Gebäudekühlung und reduziert den CO₂-Ausstoß. Zudem bietet das Gründach Lebensraum für Pflanzen, Insekten und Vögel und fördert so die Biodiversität. Der ausgeglichene Feuchtigkeitshaushalt ermöglicht die Bildung von Humus, die langfristig Kohlenstoff aus der Luft bindet und somit die CO₂-Konzentration senkt.

Die aktive Regenwasserretention entlastet Entwässerungssysteme und fördert die Grundwasserneubildung, was Überschwemmungen vorbeugt. Die Verwendung nachhaltiger Materialien und die Einsparung von Baustoffen tragen zu einer positiven Ökobilanz bei. Die Lebenszyklusverlängerung des Daches reduziert zudem den Bedarf an neuen Ressourcen, verringert Bauabfall und senkt so zusätzlich die CO₂-Emissionen. Diese Maßnahmen leisten insgesamt einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz.

⇨ ex aequo mit ...

Foto: FMA/IFMA