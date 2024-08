Gebäude spielen eine große Rolle im Kampf gegen die Klimakrise – und zwar entlang ihres gesamten Lebenszyklus, von Bau über Betrieb bis hin zum Abbruch. Die dabei längste Phase ist der Betrieb, der bis zu 75 Prozent der CO 2 -Emissionen des Gebäudesektors verursacht. Für ihn ist das Facility Management zuständig und nimmt so eine häufig unterschätzte Rolle in der Dekarbonisierung von Gebäuden ein.



Die Studie Decarbonization of the Building Stock and its Operation: The Role of Facility Managers rückt genau diese Thematik in den Mittelpunkt. In Zusammenarbeit mit der International Facility Management Association (IFMA) und dem Deutschen Verband für Facility Management (gefma) wurde untersucht, wie die FM-Branche von den Dekarbonisierungsbestrebungen betroffen ist und welche Rolle sie bei der Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor spielt.

In der weltweit ersten Erhebung dieser Art wurden dafür über 300 verantwortliche Facility Manager*innen – vor allem aus Nordamerika, Asien und Europa – befragt. Die Untersuchung deckt auf, dass die Bedeutung, Motivation und Hürden der Dekarbonisierung des Gebäudebestands weltweit stark variieren.