Wien Energie und die Therme Wien setzen einen weiteren Schritt im Rahmen ihrer Klimapartnerschaft. Der Standort in Oberlaa soll energieeffizienter werden – bei Wärme als auch Strom. Nach der Installation von zwei Wärmepumpen Mitte 2022 folgt nun die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Therme. 820.000 Kilowattstunden grüner Strom werden so jährlich erzeugt und direkt für die Stromversorgung der Thermenwelt genutzt. Insgesamt können mit dieser Anlage rund 400 Tonnen CO 2 eingespart werden.



„Weitläufige Dachflächen wie bei der Therme Wien sind zur grünen Stromgewinnung besonders geeignet. Die neuen Photovoltaikanlagen erzeugen jährlich so viel Strom, wie umgerechnet rund 400 Zwei-Personen-Haushalte in Wien verbrauchen“, weiß Peter Hanke, Stadtrat für Wirtschaft und Wiener Stadtwerke.

