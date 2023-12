„Wien Energie stellt eine Windkraftanlage aus dem Windpark Unterlaa und eine Photovoltaik-Anlage in Simmering zur Verfügung. Die Kombination aus Wind- und Sonnenkraft ist ideal, da das Unternehmen am meisten Energie untertags benötigt und damit der erzeugte Strom direkt verbraucht wird“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie.

Insgesamt verfügt die VIG-EEG über sechs Photovoltaik- und vier Windkraftanlagen. Dieses Kontingent soll in den nächsten Jahren ausgeweitet werden. Jährlich werden dadurch rund 1.300 Tonnen CO 2 eingespart. Wien Energie unterstützt die VIG mit Dienstleistungen, wie etwa der energiewirtschaftlichen Konzeption, Gründungsunterstützung und der laufenden Administration wie Vertragsmanagement und Abrechnung. Mit Ende des Jahres steht der VIG-EEG auch eine digitale Plattform für die Verwaltung zur Verfügung. So können Verträge und Rechnungen abgerufen und Strom- und Kostenflüsse laufend auf Dashboards mitverfolgt werden.



„Die Energiegemeinschaft ermöglicht uns, die Versorgungssicherheit der VIG-Standorte deutlich zu erhöhen. Über 55 Prozent des Strombedarfs der Immobilien in Eigennutzung können bereits darüber abgedeckt werden", freut sich Gerhard Lahner, Chief Operating Officer der VIG. Künftig sei zudem geplant, neben den eigengenutzten Standorten auch unser drittgenutztes Immobilienportfolio mit grünem Strom zu versorgen. Damit setze die VIG einen Schritt, um ihr Immobilienportfolio taxonomiekonform auszurichten.