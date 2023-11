2023 wurden in Österreich 74 Sommertage mit mindestens 25 °C gemessen, an 32 Tagen waren es sogar über 30 °C. Dank dennoch ausreichender Niederschläge sind die Grundwasserspeicher im ganzen Land auch nach diesem heißen Sommer zum Großteil ausreichend gefüllt. Die Prognosen von Klimaforscher*innen zur Klima- und Niederschlagsentwicklung lassen aber eine Zunahme von extremen Wetterperioden erwarten – mit entsprechenden Auswirkungen auf das Grundwasser.



„Konkrete Aussagen über zukünftige Grundwasserstände liegen uns jedoch nicht vor und können von uns auch nicht erstellt werden“, sagt Mag. Dr. Thomas Ehrendorfer, Referatsleiter Hydrologie am Amt der NÖ Landesregierung. „Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass sich in den letzten Jahren, größtenteils auf Grund von Trockenperioden wie in den Jahren 2003, 2015 und 2018, ein negativer Trend eingestellt hat“, so Mag. Dr. Christoph Kolmer vom Amt der OÖ Landesregierung, Abteilung Wasserwirtschaft.