Multifunktionales Versuchsgebäude, Labor, Forschungsprojekt und Arbeitsplatz: Ende Juni wurde das neue Forschungsgebäude „Twin2Sim“ am Campus Kuchl der FH Salzburg eröffnet. „Twin2Sim“ vereint Prüfräume, Fassadenprüfstand, Messeinrichtungen, eine Manipulationshalle und bietet 20 Arbeitsplätze für die Wissenschafter*innen. Das Versuchsgebäude ist zudem als energieeffizienter Holzbau errichtet.

Ziel der Forschungsaktivitäten im Twin²Sim ist es, Lösungen für gebäudetechnische Anlagen, Bauteile, Gebäudehüllen und Multifunktionsfassaden zu entwickeln, messtechnisch in Experimenten zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Untersucht werden thermisches, hygrisches und Strömungsverhalten, Tageslichtqualität, Verformungen von Bauteilen, Schallschutz und das Zusammenwirken der Prototypen mit dem Raum und der Nutzung im Raum – alles unter den realen Bedingungen der Umwelt. Das macht die Untersuchungen zwar komplexer aber auch realitätsnäher. Die in Kurzzeit- als auch Langzeitmessungen gewonnenen Daten werden aus hunderten Sensoren gesammelt und in einem digitalen Zwilling abgebildet - daher auch der Name „Twin²Sim“.