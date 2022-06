Der Ansatz von BIM in Verbindung mit Kreislaufwirtschaft birgt Potentiale wie auch Herausforderungen. Um ein Gebäude kreislauffähig zu machen muss es zuerst gut dokumentiert sein. Dafür ist eine fundierte Datengrundlage entlang der einzelnen Bauphasen notwendig. Unter anderem wird daher der Detaillierungsgrad in den einzelnen Planungs- bzw. Bauphasen komplexer. Damit verbunden sind häufige Wissenslücken bezüglich des Planungsablaufs und des damit verbundenen Level of Detail (LOD), der für die einzelnen Gewerke erforderlich ist.



Es fehlt zudem an standardisierte Vorlagen für AIAs und BIM-Abwicklungspläne (BAP), die eine einheitliche Herangehensweise in unterschiedlichen Bauprojekten gewährleisten. Die erhöhte Komplexität geht, neben einem vermehrten zeitlichen Aufwand auch mit einer Verschiebung der daraus resultierenden Kosten von der Bauphase in die Planungsphase einher, die es durch eine angemessene Vergütung sicherzustellen gilt, wie es im Positionspapier heißt.

Wenn bereits in frühen Entwurfsphasen mit der Kopplung BIM-basierter Ansätze Kreislaufwirtschaftskriterien in den Gestaltungsprozess mit einfließen, wird den Bauherr*innen schon ab der Vorentwurfsplanung mittels Modellen bzw. Modellvarianten inklusive approximativen Simulationen ermöglicht, den Erstentwurf zu bewerten.



Die Informationsflüsse in BIM kommen im Idealfall aus allen beteiligten Disziplinen und bilden alle Dimensionen und Perspektiven der Lebenszyklusphasen ab. Mit der Kombination von BIM in der Planungs- wie auch Betriebsphase als digitaler Zwilling, werden zudem Daten hinterlegt, die eine optimierte Bewirtschaftung eines Gebäudes ermöglichen. Die Digitalisierung gewinnt daher künftig auch im Bausektor an Bedeutung.