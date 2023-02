An einem Grazer Hochhaus demonstriert das österreichische Forschungsinstitut AEE Intec gerade seine neue Energiefassade. Sie soll die alten Mauern mit minimalem Aufwand zu Flächenheiz- und Kühlsystemen machen, die auch Energie speichern können. Der Prototyp hat im Projekt EXCESS die Tests am Prüfstand gut bestanden. Auch ein Patent gibt es bereits. Durch die serielle Sanierung könnten hunderttausende unsanierte Häuser aus den 60er- bis 80er-Jahren endlich zu geringen Kosten auf Klimaschutzkurs gebracht werden.



Um die Klimaschutzziele im Wärmesektor zu erreichen, ist eine umfassende Sanierung des Gebäudebestandes nötig, darin sind sich Fachleute einig. Doch diese läuft seit Jahren bestenfalls schleppend. In Österreich lag die Sanierungsquote zuletzt bei 0,5 Prozent, in Deutschland hing sie im letzten Jahrzehnt bei etwa 1 Prozent fest. Die serielle Sanierung mit vorgefertigten, gedämmten Vorhangfassaden könnte Abhilfe schaffen. Im Rahmen des H2020-Projektes EXCESS geht AEE – Institut für Nachhaltige Technologien (AEE Intec) noch einen Schritt weiter. Ein zentraler Aspekt ist die Transformation eines bestehenden Gebäudes zu einem energieflexiblen Plusenergiegebäude, das mehr Energie aus erneuerbaren Technologien vor Ort erzeugt, als es selbst verbraucht.



Für die Umsetzung des österreichischen Demonstrators ist AEE Intec verantwortlich und koordiniert die Aktivitäten rund um die Entwicklung der energieaktiven Fassaden. Die Vorhangfassade ist dabei zugleich die Tragekonstruktion für Photovoltaik, Flächenheizsystem und Wärmespeicher. Das ermöglicht eine hohe Sanierungstiefe bis hin zur thermischen Bauteilaktivierung, die im Bestand sonst nicht möglich wäre. Die Sanierung kann vor Ort in kurzer Zeit und mit geringem Personaleinsatz umgesetzt werden. Die Gebäude können durchgängig bewohnt beziehungsweise genutzt werden, was zu einer erhöhten Akzeptanz führt. Der Piloteinsatz wird Anfang 2022 anlaufen.