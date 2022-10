Der 15. IFM-Kongress der TU Wien steht vor der Tür. Von 17. bis 18. November 2022 erfahren Teilnehmende, wie Sie ESG und Energie Monitoring möglichst konfliktfrei in Unternehmen implementieren, Daten für Nachhaltigkeits-Reportings aufbereiten und welche Fragen aus Investoren- und juristischer Sicht zu behandeln sind. Mitarbeitenden-Loyalität trotz Homeoffice sicherzustellen und welche Lösungsansätze es aus Österreich und international für das Büro der Zukunft gibt, steht ebenfalls auf der Agenda. Das bewährte Motto lautet Wissenschaft trifft Praxis und stellt die Bedeutung des Managements von FM in den Mittelpunkt des hybriden Kongresses.

Den ersten Konferenztag eröffnet Prof. Dr. Alexander Redlein, IFM TU Wien. Keynotes geben unter anderem Ulrike Gehmacher, Head of Group ESG bei Immofinanz Wien, zum Thema ESG in der Praxis und Gregor Grindjan, COO bei SAP Österreich, über die Zukunft des hybriden Büros. Ein weiteres Programmhighlight findet sich in der Podiumsdiskussion zum Thema „10 Jahre REUG, 15 Jahre Kongress", bei der ein Blick in die Vergangenheit wie Zukunft geworfen werden soll.



Zum vollen Programm wie Anmeldung: www.tuwien.at/ifm-kongress