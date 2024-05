Die Vaillant Gruppe konnte ihren Umsatz 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro steigern. Ein ausschlaggebender Faktor dafür: Das Wärmepumpengeschäft des Remscheider Heiztechnikanbieters. Dieses hat sich mit einem Umsatzplus von fast 50 Prozent – in Deutschland sogar über 100 Prozent – erfolgreich entwickelt. Der europäische Markt für Heiztechnik lag 2023 im Vergleich rund 10 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Damit sei man der drittgrößte Wärmepumpenanbieter in Europa, so die Gruppe. Auch im Bereich Gasheizgeräte konnte das Unternehmen seine Position behaupten.



Die Geschäfts- und Umsatzentwicklung verlief im letzten Jahr in den verschiedenen Märkten sehr unterschiedlich, jedoch weniger dynamisch als ursprünglich erwartet. Die erste Hälfte des Jahres war von Wachstum geprägt, das vor allem in Deutschland aus einem Auftragsüberhang aus dem Jahr 2022 resultierte. In der zweiten Jahreshälfte schwächte sich die Nachfrage in nahezu allen europäischen Heiztechnikmärkten deutlich ab. Die Auslöser sind mit der rückläufigen Baukonjunktur sowie den öffentlichen Debatten um Gesetze und entsprechenden Förderungen hinlänglich bekannt. Diese Entwicklung setze sich in den ersten Monaten des Jahres 2024 fort, so die Gruppe.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!