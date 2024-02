Wohn- und Baupaket 2024 : Baukonjunkturpaket: Kritik der Ziviltechniker*innen

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Mit einer kräftigen Finanzspritze in Form einer Wohnbau- und Sanierungsoffensive will die Regierung die Baubranche ankurbeln. Die Ausgestaltung der Wohnraum-Bau-Offensive in Höhe von 1 Mrd. Euro trifft bei der Bundeskammer der Ziviltechniker*innen auf gemischte Gefühle.