Von 14. bis 18. November findet in der neuen Servicestelle der Hauskunft in der Stadiongasse 10 eine Aktionswoche statt. An fünf Beratungstagen können sich sanierungswillige Eigentümer*innen von Wohnungen oder Häusern sowie Hausverwaltungen nach Anmeldung in Gruppenberatungen zu Themen wie erneuerbare Energien, Heizungstausch, Dämmung oder Förderungen informieren.



„Sanieren ist ein Zukunftsthema. Das Angebot der Hauskunft wird derzeit stark nachgefragt. Am neuen Standort gibt die Hauskunft jetzt noch mehr Auskunft und berät unbürokratisch in allen Fragen rund um das Thema Sanieren“, lädt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál zur Aktionswoche ein.



Nach der Aktionswoche gibt es am 21. November einen von der Hauskunft veranstalteten Expert*innen-Tag rund um das Thema Sanieren. An den Vorträger über unterschiedliche Aspekte einer Sanierung wie zum Beispiel Gebäudetechnik, rechtliche Aspekte oder Förderungen können alle Interessierten via Live-Stream teilnehmen.