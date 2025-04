Mit Andreas Kahr hat Ingenieurbüro und Managementgesellschaft MACH mit Hauptsitz in Wien einen „alten“ Hasen der Branche als Geschäftsbereichsleiter Sustainable Solutions für sich gewonnen. Kahr ist seit 15 Jahren in den Bereichen Wärmepumpen und Bioenergie tätig, zuletzt bei ait-austria und Vaillant Österreich. Wissen aus den Abschlüssen der FH Pinkafeld und seine umfangreichen Kenntnisse im erneuerbaren Energiesektor sind Kernelemente seiner Marke.

„Andreas Kahr ist sowohl als Experte, Branchenkenner und als Mensch eine Bereicherung in unserem Team“, freut sich Andreas Glatzl, CEO der MACH Energiegesellschaft. Sowohl für den CEO als auch für den neuen Geschäftsbereichsleiter lautet der Ansatz: Vorausdenken lautet die Devise.

Kahrs Ziel und Anliegen: Die Mitarbeitenden weiterentwickeln und ihnen Werkzeuge in die Hand geben, die in einer vom Klimawandel bedrohten Welt bei der Erfüllung der Kundenbedürfnisse helfen. „Im Bereich Systeme und Systemsolutions gibt sehr viele Ansatzpunkte für Weiterentwicklung. Als Schlagworte werfe ich ein: Wärmepumpen, PV, Sektorenkopplung, Multimodale Lösungen“ so Andreas Kahr zur Frage, wie er sein Wirken in der MACH einbringen will. Auch in der Sanierung sieht er zukünftig einen großen Hebel.

