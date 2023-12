Mit 1. Dezember hat Andreas Kahr die Geschäftsführung der ait-austria mit ihren Marken alpha innotec und Novelan übernommen. Kahr war zuvor Head of System Solutions bei Vaillant Austria und folgt in seiner neuen Position auf Josef Spath, der die Geschäftsführung im Mai 2021 übernommen hatte. Spath verlasse das Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen, heißt es von Seiten der ait-austria.







