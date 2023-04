Zugleich stärkt Bosch seine bestehenden Standorte in Europa: Am ältesten Standort der Bosch-Gruppe in Eibelshausen, Deutschland, startete zu Jahresbeginn die Produktion für Inneneinheiten einer besonders Wärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan).



>> Lesen Sie auch: Wärmepumpen und die eingesetzten Kältemittel

Auch seine Entwicklungskapazitäten in Deutschland hat Bosch seit 2019 verstärkt ausgebaut. Insgesamt hat sich das Wärmepumpen-Portfolio modellmäßig verdoppelt, vorhandene Modelle wurden überarbeitet oder haben ein Update erhalten. Neben Eibelshausen entwickelt oder fertigt Bosch Wärmepumpen auch in Aveiro, Portugal und Tranås, Schweden sowie in Wernau, Deutschland. Zudem ist das Unternehmen an einem Joint Venture mit Electra Industries für reversible Wärmepumpen in Israel beteiligt.