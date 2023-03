Als Experte für Wärmepumpentechnologie hat Daikin seit 2006 insgesamt 1,2 Mio. wassergeführte Wärmepumpen in Europa verkauft. Auf der ISH 2023 zeigt das Unternehmen, wie es seinen Wachstumskurs fortsetzen will und präsentiert sein erweitertes Wärmepumpensegment mit der neuen Daikin Altherma 4, die 2024 auf den Markt kommt. Bis 2025 will Daikin eine Million Wärmepumpen pro Jahr alleine am neuen Produktionsstandort in Polen herstellen, der als größtes Daikin Werk Europas 2024 eröffnet wird. Ebenso ausgebaut werden die Produktionsstandorte in Belgien, der Tschechischen Republik und Deutschland.

