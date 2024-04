Das Mittelpreis-Segment verschwindet, das ist eine der gefühlten Wahrheiten in der Sanitärbranche. Die gängige Meinung sagt: Während früher in der Badausstattung mit solider Qualitätsware noch gute Geschäfte gemacht werden konnten, so geht der Trend jetzt zu Billigprodukten und Eigenmarken des Großhandels. Gute Wachstumsaussichten und hohe Margen verspricht in schwierigen Zeiten wie diesen das Premium-Segment. Deshalb positionieren sich zunehmend mehr Hersteller als Anbieter für Design-Lösungen mit dem ganz großen Preisschild: Und zwar sowohl die Industrie als auch der Großhandel.