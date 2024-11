Relativ gesehen ist es am spannendsten, hier kann man so richtig streiten. Billige Energie, in Österreich verkörpert durch billiges russisches Erdgas, war und ist die Grundlage unseres Wohlstands. Wirtschaftswachstum ist an den Energieverbrauch gekoppelt: Wächst die Wirtschaft, wächst der Energieverbrauch. Das fällt aber nicht ins Gewicht, weil die Ergebnisse, die wir mit dem Einsatz der Energie erreichen, mehr wert sind als die dafür verbrauchte Energie. Aber das hat uns einen schludrigen Umgang mit Energie gelehrt. Mit üblen Folgen, die Verbrennung fossiler Energieträger hat nun mal den Klimawandel zur Folge, das ist seit rund 50 Jahren bewiesen (Club of Rome) und der globalen Politik seit 25 Jahren bewusst (Kyoto-Protokoll). Trotzdem ändert sich wenig … und die einzigen, die von einem hohen Energiepreis garantiert profitieren, sind die Energieversorger, die Energiekonzerne und die Energie-exportierenden Länder.



⇨ Ich meine, Energie ist nicht nur heute zu billig, sie ist es – relativ gesehen – seit Jahrzehnten. Was meinen sie? Streiten wir ruhig ein bisserl!